Бобровский вышел на 18-е место среди вратарей по количеству игр в истории плей-офф НХЛ

В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит седьмой матч второго раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 0:0. В этой встрече принимает участие российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский, который проводи свой 106-й матч в карьере в Кубке Стэнли. Благодаря этому Сергей вышел на 18-е место по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ среди всех вратарей в истории лиги, сравнявшись с Терри Савчуком (106 матчей).

Следующей целью Бобровского является Жак Плант, на счету которого 112 матчей.