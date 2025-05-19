Джастин Бибер с женой поддерживает «Торонто» на арене в седьмом матче серии с «Флоридой»

Известный канадский певец Джастин Бибер со своей супругой Хейли Бибер, которая является моделью и блогером, посетил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз», который проходит на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто (Канада).

Семья Биберов сидит за скамейкой канадской команды, на Хейли надет игровой свитер «Торонто».

Фото: Скриншот из трансляции

На момент написания новости завершился первый период, счёт в матче не открыт.

Отметим, это заключительный матч серии, победитель встречи выйдет в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида».