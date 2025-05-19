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Джастин Бибер с женой поддерживает «Торонто» на арене в седьмом матче серии с «Флоридой»

Джастин Бибер с женой поддерживает «Торонто» на арене в седьмом матче серии с «Флоридой»
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Известный канадский певец Джастин Бибер со своей супругой Хейли Бибер, которая является моделью и блогером, посетил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Торонто Мэйпл Лифс» и «Флоридой Пантерз», который проходит на льду «Скоушабэнк-Арены» в Торонто (Канада).

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54    

Семья Биберов сидит за скамейкой канадской команды, на Хейли надет игровой свитер «Торонто».

Фото: Скриншот из трансляции

На момент написания новости завершился первый период, счёт в матче не открыт.

Отметим, это заключительный матч серии, победитель встречи выйдет в полуфинал розыгрыша Кубка Стэнли.

Напомним, в прошлом сезоне обладателем Кубка Стэнли стала «Флорида».

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