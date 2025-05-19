Бобровский сделал яркий сейв после выхода один на один в седьмом матче серии с «Торонто»
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В эти минуты в Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходит седьмой матч второго раунде плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Флориду Пантерз».
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54
На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 0:0. В первом периоде российский голкипер Сергей Бобровский сделал эффектный сейв после выхода один на один. Россиянин не позволил отличиться Скотту Лотону.
Бобровский проводит свой 106-й матч в карьере в Кубке Стэнли. Благодаря этому Сергей вышел на 18-е место по количеству сыгранных матчей в плей-офф НХЛ среди всех вратарей в истории лиги, сравнявшись с Терри Савчуком (106 матчей).
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