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Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян

Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян
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Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и приблизился к другому российскому голкиперу — Андрею Василевскому из «Тампы-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
3-й период
1 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54    

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 106-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На момент написания новости идёт второй период матча, счёт 1:0 в пользу команды из Флориды.

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