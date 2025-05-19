Бобровский приблизился к рекорду Василевского в плей-офф НХЛ среди россиян

Российский вратарь «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский принимает участие в седьмом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и приблизился к другому российскому голкиперу — Андрею Василевскому из «Тампы-Бэй Лайтнинг». Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По информации лиги, для Бобровского этот матч стал 106-м в розыгрыше Кубка Стэнли в карьере. На счету Василевского 120 проведённых встреч в плей-офф НХЛ.

Рекорд по количеству проведённых матчей в розыгрышах Кубка Стэнли среди вратарей принадлежит экс-голкиперу «Монреаля» и «Колорадо» Патрику Руа, который сыграл в 247 встречах.

На момент написания новости идёт второй период матча, счёт 1:0 в пользу команды из Флориды.