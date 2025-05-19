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«Флорида» разгромила «Торонто» в решающем матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Флорида» разгромила «Торонто» в решающем матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли
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В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Сет Джонс, Антон Лунделль, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт, а также Брэд Маршан. Александр Барков сделал два ассиста. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.

Единственный гол у хозяев на счету Макса Доми.

В полуфинале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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