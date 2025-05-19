«Флорида» разгромила «Торонто» в решающем матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Сет Джонс, Антон Лунделль, Джона Гаджович, Ээту Луостаринен, Сэм Райнхарт, а также Брэд Маршан. Александр Барков сделал два ассиста. Российский голкипер Сергей Бобровский совершил 20 спасений.

Единственный гол у хозяев на счету Макса Доми.

В полуфинале Кубка Стэнли «Флорида» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».