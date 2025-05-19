Определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли-2025
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По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54 1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24 1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57
Первую путёвку в финал Кубка Стэнли разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».
Напомним, сегодня «Флорида» разгромила «Торонто» со счётом 6:1 и вышла в полуфинал турнира. Действующим победителем турнира как раз и является «Флорида». В прошлом году она в семи матчах обыграла «Эдмонтон» и завоевала первый в своей истории Кубок Стэнли. Обладателем «Конн Смайт Трофи» в том сезоне стал нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид.
Главные камбэки в истории плей-офф НХЛ
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