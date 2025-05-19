Определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли-2025

По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Первую путёвку в финал Кубка Стэнли разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

Напомним, сегодня «Флорида» разгромила «Торонто» со счётом 6:1 и вышла в полуфинал турнира. Действующим победителем турнира как раз и является «Флорида». В прошлом году она в семи матчах обыграла «Эдмонтон» и завоевала первый в своей истории Кубок Стэнли. Обладателем «Конн Смайт Трофи» в том сезоне стал нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид.

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