«Торонто» установил антирекорд Кубка Стэнли в XXI веке

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира.

Для «Торонто» это восьмое поражение в решающих матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории. Команда проиграла все решающие игры с 2013 года.

Семь поражений в XXI веке с 2002 года имеет «Колорадо Эвеланш». Наибольшая серия поражений из 10 матчей была у «Нью-Йорк Рейнджерс», которые проиграли все эти матчи с 1937 по 1984 года.

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