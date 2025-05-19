«Торонто» установил антирекорд Кубка Стэнли в XXI веке
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В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54 1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24 1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57
Для «Торонто» это восьмое поражение в решающих матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории. Команда проиграла все решающие игры с 2013 года.
Семь поражений в XXI веке с 2002 года имеет «Колорадо Эвеланш». Наибольшая серия поражений из 10 матчей была у «Нью-Йорк Рейнджерс», которые проиграли все эти матчи с 1937 по 1984 года.
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