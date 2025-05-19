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Брэд Маршан стал автором уникального за всю многолетнюю историю НХЛ достижения

Брэд Маршан стал автором уникального за всю многолетнюю историю НХЛ достижения
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В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира. Канадский форвард гостей Брэд Маршан после данной игры вписал своё имя в историю.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

Нападающий стал первым игроком за всю историю существования Кубка Стэнли, кому удалось обыграть одну команду как минимум в пяти решающих матчах турнира. Ранее подобное достижение не покорялось ни одному хоккеисту. Для Маршана это как раз пятая победа в противостояниях с «Торонто».

Всего в плей-офф этого года на счету 37-летнего хоккеиста 12 матчей, три гола и девять результативных передач.

Лучший снайпер в истории НХЛ

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