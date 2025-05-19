Брэд Маршан стал автором уникального за всю многолетнюю историю НХЛ достижения

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира. Канадский форвард гостей Брэд Маршан после данной игры вписал своё имя в историю.
Нападающий стал первым игроком за всю историю существования Кубка Стэнли, кому удалось обыграть одну команду как минимум в пяти решающих матчах турнира. Ранее подобное достижение не покорялось ни одному хоккеисту. Для Маршана это как раз пятая победа в противостояниях с «Торонто».
Всего в плей-офф этого года на счету 37-летнего хоккеиста 12 матчей, три гола и девять результативных передач.
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