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Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2025

Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2025
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По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первую путёвку в финал Кубка Стэнли разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Таким образом, как минимум один российский хоккеист уже точно станет обладателем Кубка Стэнли-2025

За «Флориду» играют Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, за «Каролину» — Пётр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, за «Эдмонтон» — Василий Подколзин, а за «Даллас» — Илья Любушкин и Евгений Дадонов.

Для Бобровского, Куликова и Орлова этот трофей может стать вторым в карьере. Бобровский и Куликов – победители прошлогоднего плей-офф, Орлов выигрывал в 2018-м в составе «Вашингтона».

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