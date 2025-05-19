Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2025

По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первую путёвку в финал Кубка Стэнли разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз». Таким образом, как минимум один российский хоккеист уже точно станет обладателем Кубка Стэнли-2025

За «Флориду» играют Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, за «Каролину» — Пётр Кочетков, Александр Никишин, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, за «Эдмонтон» — Василий Подколзин, а за «Даллас» — Илья Любушкин и Евгений Дадонов.

Для Бобровского, Куликова и Орлова этот трофей может стать вторым в карьере. Бобровский и Куликов – победители прошлогоднего плей-офф, Орлов выигрывал в 2018-м в составе «Вашингтона».

Реакция Сергея Бобровского на чемпионский перстень «Флориды»