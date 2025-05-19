Каким будет финал Кубка Стэнли — 2025?

По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги. Первую путёвку в финал Кубка Стэнли разыграют между собой «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз». За вторую путёвку поспорят «Каролина Харрикейнз» и «Флорида Пантерз».

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Напомним, в первом полуфинальном матче серии «Эдмонтон» примет на своей площадке «Даллас» 22 мая. «Каролина», в свою очередь, примет «Флориду», являющуюся действующим победителем Кубка Стэнли, 20 мая.

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