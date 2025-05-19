«Флорида» с разгромом вышла в полуфинал КС, Алькарас выиграл «Мастерс». Главное к утру
Хоккеисты «Флориды Пантерз» разгромили «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем, седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли и вышли в полуфинал, испанец Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Риме, оказавшись в решающем матче сильнее Янника Синнера, борющиеся за чемпионство в Серии А «Интер» и «Наполи» потеряли очки в предпоследнем туре итальянской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Флорида» разгромила «Торонто» в решающем матче и вышла в полуфинал Кубка Стэнли.
- Карлос Алькарас стал чемпионом «Мастерса» в Риме, обыграв Янника Синнера.
- «Интер» поделил очки с «Лацио» и остался на втором месте в таблице чемпионата Италии.
- «Наполи» не смог обыграть «Парму», но остался на первом месте за тур до завершения сезона.
- «Рома» в большинстве уверенно обыграла «Милан» в последнем домашнем матче Раньери.
- Гол Мбаппе помог «Реалу» обыграть «Севилью», заканчивавшую матч вдевятером.
- Определились все полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2025.
- «Оклахома» разгромила «Денвер» с разницей в 32 очка и вышла в полуфинал плей-офф НБА.
- Определились все полуфинальные пары плей-офф НБА.
- «Галатасарай» в 25-й раз стал чемпионом Турции, обыграв «Кайсериспор» в матче 36-го тура.
- Мбаппе обновил два бомбардирских рекорда «Реала», поставленных в текущем сезоне.
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