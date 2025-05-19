«Флорида» с разгромом вышла в полуфинал КС, Алькарас выиграл «Мастерс». Главное к утру

Хоккеисты «Флориды Пантерз» разгромили «Торонто Мэйпл Лифс» в решающем, седьмом матче 1/4 финала Кубка Стэнли и вышли в полуфинал, испанец Карлос Алькарас выиграл «Мастерс» в Риме, оказавшись в решающем матче сильнее Янника Синнера, борющиеся за чемпионство в Серии А «Интер» и «Наполи» потеряли очки в предпоследнем туре итальянской лиги. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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