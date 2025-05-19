Результаты игрового дня Кубка Стэнли — 2024/2025 на 19 мая 2025 года

19 мая в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день Кубка Стэнли сезона-2024/2025. В рамках второго раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Результаты матчей плей-офф НХЛ — 2024/2025 19 мая:
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 1:6;
Напомним, счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 Национальной хоккейной лиги второго раунда выглядит так:
«Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» — 1-4;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Флорида Пантерз» — 3-4;
«Вегас Голден Найтс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 1-4;
«Виннипег Джетс» — «Даллас Старз» — 2-4.
В полуфинале Кубка Стэнли «Даллас Старз» встретится с «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз» сыграет с «Каролиной Харрикейнз».