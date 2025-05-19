Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в 3-х седьмых матчах плей-офф

Бобровский стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в 3-х седьмых матчах плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал свою третью победу в трёх седьмых матчах серий плей-офф НХЛ в карьере. Россиянин стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в трёх седьмых матчах со старта карьеры.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

Ранее Бобровский одержал победы в седьмых матчах плей-офф над «Бостоном» в 2023 году (первый раунд, 4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» в 2024-м (финал Кубка Стэнли, 2:1).

В список также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», продлил серию до четырёх побед), Эд Белфор (4), Кэм Уорд (4), Энди Муг (4), Джонни Бауэр (3), Терри Савчук (3), Кен Драйден (3), Майк Вернон (3), Мартин Джонс (3).

В текущем плей-офф Бобровский одержал восемь побед в 12 матчах при проценте отражённых бросков 90,1% и коэффициенте надёжности 2,31.

Материалы по теме
Бобровский — ментальный гигант! Чемпион НХЛ разорвал «Торонто» и мчит к защите титула
Видео
Бобровский — ментальный гигант! Чемпион НХЛ разорвал «Торонто» и мчит к защите титула
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android