Бобровский стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в 3-х седьмых матчах плей-офф

В Торонто на стадионе «Скоушабэнк-Арена» проходил седьмой матч второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась разгромной победой гостей со счётом 6:1, благодаря которой они вышли в полуфинал турнира. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский одержал свою третью победу в трёх седьмых матчах серий плей-офф НХЛ в карьере. Россиянин стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в трёх седьмых матчах со старта карьеры.

Ранее Бобровский одержал победы в седьмых матчах плей-офф над «Бостоном» в 2023 году (первый раунд, 4:3 ОТ) и «Эдмонтоном» в 2024-м (финал Кубка Стэнли, 2:1).

В список также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», продлил серию до четырёх побед), Эд Белфор (4), Кэм Уорд (4), Энди Муг (4), Джонни Бауэр (3), Терри Савчук (3), Кен Драйден (3), Майк Вернон (3), Мартин Джонс (3).

В текущем плей-офф Бобровский одержал восемь побед в 12 матчах при проценте отражённых бросков 90,1% и коэффициенте надёжности 2,31.