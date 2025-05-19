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Маршан поддержал хоккеистов «Торонто», которые получают много критики от канадских фанатов

Маршан поддержал хоккеистов «Торонто», которые получают много критики от канадских фанатов
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Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан заступился за игроков «Торонто Мэйпл Лифс», которые получают много критики от болельщиков и экспертов. «Торонто» уступил «Флориде» (1:6) и потерпел восьмое поражение в седьмых матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории. Команда проиграла все решающие игры с 2013 года.

«Я думаю, если посмотреть на огромный объем критики и хейта, которые получает эта команда, то это на самом деле очень досадно. Знаете, они работали и строили хорошую команду на протяжении некоторого времени, и в этом году они были другой командой. Их нещадно критикуют, и я не думаю, что это оправданно», — цитирует Маршана пресс-служба клуба.

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