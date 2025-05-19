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Расписание матчей плей-офф КХЛ — 2024/2025 на 19 мая 2025 года

Сегодня, 19 мая, в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» пройдёт четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 17:00 мск. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.