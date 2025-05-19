«У меня нет ответа, почему это произошло». Главный тренер «Торонто» о разгроме в 7-м матче

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал разгромное поражение в седьмом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6).

«Сегодня вечером мы просто не справились с давлением, которое оказал на нас соперник. Очевидно, что наших усилий было недостаточно. Мы чувствовали себя отлично, после победы в шестом матче серии в гостях. Но сегодня они были лучшей командой, более отчаянной и агрессивной. Именно такой командой должны были быть мы, отчаянной и полной решимости, но я не почувствовал этого сегодня. Это расстраивает. У меня нет ответа, почему так произошло», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.