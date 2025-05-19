«У меня нет ответа, почему это произошло». Главный тренер «Торонто» о разгроме в 7-м матче
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Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе прокомментировал разгромное поражение в седьмом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6).
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54 1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24 1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57
«Сегодня вечером мы просто не справились с давлением, которое оказал на нас соперник. Очевидно, что наших усилий было недостаточно. Мы чувствовали себя отлично, после победы в шестом матче серии в гостях. Но сегодня они были лучшей командой, более отчаянной и агрессивной. Именно такой командой должны были быть мы, отчаянной и полной решимости, но я не почувствовал этого сегодня. Это расстраивает. У меня нет ответа, почему так произошло», — цитирует Берюбе пресс-служба клуба.
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