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Сергей Бобровский оценил выход «Флориды» в финал Восточной конференции НХЛ

Сергей Бобровский оценил выход «Флориды» в финал Восточной конференции НХЛ
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Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу в седьмом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1). Россиянин стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в трёх седьмых матчах со старта карьеры.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

«Я придерживался своей игры и пытался дать себе наилучший шанс остановить шайбу и посмотреть, что произойдёт. Было несколько опасных моментов, но я думаю, что ребята не позволили сопернику создать многое.

Каждая серия приносит различные испытания. Очевидно, у нас отличная команда, в которой много опытных и трудолюбивых ребят, больших и крепких. Всегда весело быть частью этой команды. Нас ждёт ещё один хороший вызов. «Каролина» — отличная команда. Они играют жёстко», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.

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