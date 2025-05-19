Сергей Бобровский оценил выход «Флориды» в финал Восточной конференции НХЛ

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский оценил победу в седьмом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1). Россиянин стал 10-м вратарём в истории НХЛ с тремя победами в трёх седьмых матчах со старта карьеры.

«Я придерживался своей игры и пытался дать себе наилучший шанс остановить шайбу и посмотреть, что произойдёт. Было несколько опасных моментов, но я думаю, что ребята не позволили сопернику создать многое.

Каждая серия приносит различные испытания. Очевидно, у нас отличная команда, в которой много опытных и трудолюбивых ребят, больших и крепких. Всегда весело быть частью этой команды. Нас ждёт ещё один хороший вызов. «Каролина» — отличная команда. Они играют жёстко», — цитирует Бобровского пресс-служба клуба.