Главный тренер «Флориды»: игроки «Торонто» не заслужили критику в свой адрес

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис оценил победу в седьмом матче серии с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) и поддержал хоккеистов «кленовых листьев», которых нещадно критикуют за очередной вылет из Кубка Стэнли.

«Мы лучше играли в первые 10 минут первого периода, а соперник был лучше нас во вторые 10 минут. Мы начали матч правильно, а они нашли ответ, чтобы противостоять нам. Это правда. Эта игра была гораздо ближе, чем вы думаете. Седьмые матчи — это матчи игроков. Это была уже 94-ая игра сезона. Тренерский штаб давал установку на матч уже 93 раза. Здесь уже не будет ничего нового, никакой новой тактики.

Я знаю, вы собираетесь уничтожить в прессе игроков «Торонто», но они этого не заслуживают. Шайба сегодня вечером ушла в нашу сторону, вот и всё», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.