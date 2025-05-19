«Слишком много пассажиров». Мэттьюс — о разгроме «Торонто» от «Флориды» в 7-м матче

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оценил разгромное поражение в седьмом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6). «Торонто» потерпел восьмое поражение в седьмых матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории.

«Я думаю, что мы были готовы к матчу, казалось, что мы были в хорошем настроении. В первой половине первого периода соперник доминировал, они были голоднее, а затем мы контролировали игру. Но я просто думаю, что у нас было слишком много пассажиров в команде в течение оставшейся части игры. Мы не были на одной волне. Они забили пару голов и набирали обороты, а нам уже было трудно вернуться в игру», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.