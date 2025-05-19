«Слишком много пассажиров». Мэттьюс — о разгроме «Торонто» от «Флориды» в 7-м матче
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс оценил разгромное поражение в седьмом матче серии с «Флоридой Пантерз» (1:6). «Торонто» потерпел восьмое поражение в седьмых матчах Кубка Стэнли подряд. Их серия является самой длительной в нынешнем веке и второй по длительности в истории.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54 1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24 1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57
«Я думаю, что мы были готовы к матчу, казалось, что мы были в хорошем настроении. В первой половине первого периода соперник доминировал, они были голоднее, а затем мы контролировали игру. Но я просто думаю, что у нас было слишком много пассажиров в команде в течение оставшейся части игры. Мы не были на одной волне. Они забили пару голов и набирали обороты, а нам уже было трудно вернуться в игру», — цитирует Мэттьюса пресс-служба клуба.
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