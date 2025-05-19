Расписание матчей финала плей-офф ВХЛ на 19 мая 2025 года

Сегодня, 19 мая, пройдёт вторая встреча финальной серии плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
Расписание матчей финальной серии плей-офф ВХЛ на 19 мая (время — московское):
18:30. «Химик» (Воскресенск) — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород).
Напомним, результаты в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядят следующим образом:
«Динамо-Санкт-Петербург» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) — 3-4;
«Химик» (Воскресенск) — «Югра» — 4-1.
Борьба в финальной серии Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.