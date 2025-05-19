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Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе «Торонто»

Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе «Торонто»
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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе канадского клуба. 27-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче со счётом 1:6.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

«Играть за «Торонто» значит всё для меня. Они, знаете ли, рискнули выбрать меня на драфте, и я буду вечно благодарен им за возможность носить майку «Мэйпл Лифс». Никогда не воспринимал это как должное и всегда любил этот клуб. У меня сейчас нет никаких мыслей о продлении контракта. Я довольно подавлен тем, что только что произошло», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.

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