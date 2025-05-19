Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе «Торонто»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер высказался о своём будущем в составе канадского клуба. 27-летний форвард с зарплатой в $ 10,9 млн может стать неограниченно свободным агентом этим летом. «Кленовые листья» завершили текущий сезон поражением от «Флориды Пантерз» в седьмом матче со счётом 1:6.

«Играть за «Торонто» значит всё для меня. Они, знаете ли, рискнули выбрать меня на драфте, и я буду вечно благодарен им за возможность носить майку «Мэйпл Лифс». Никогда не воспринимал это как должное и всегда любил этот клуб. У меня сейчас нет никаких мыслей о продлении контракта. Я довольно подавлен тем, что только что произошло», — цитирует Марнера пресс-служба клуба.