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Расписание матчей финалов конференций Кубка Стэнли — 2025

Расписание матчей финалов конференций Кубка Стэнли — 2025
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По итогам сегодняшнего игрового дня стали известны обе полуфинальные пары плей-офф Национальной хоккейной лиги. Стало известно расписание матчей финалов конференций Кубка Стэнли — 2025.

Серия между «Даллас Старз» и «Эдмонтон Ойлерз» начнётся в ночь на 22 мая в 3:00 мск на домашней площадке «звёзд». Следующие матчи серии пройдут 24, 25, 28 мая. При необходимости серия продолжится 30 мая, 1 и 3 июня.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
22 мая 2025, четверг. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Серия между «Каролиной Харрикейнз» и «Флоридой Пантерз» стартует в ночь на 21 мая в 3:00 мск на домашней площадке «ураганов». Следующие матчи серии пройдут 23, 25, 27 мая. При необходимости серия продолжится 29, 31 мая и 2 июня.

НХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 1-й матч
21 мая 2025, среда. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим победителем турнира является «Флорида». В прошлом году «Пантерз» в семи матчах обыграли «Эдмонтон» и завоевали первый в своей истории Кубок Стэнли.

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