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Нападающий Сергей Дубакин подписал новый контракт с «Амуром»

Нападающий Сергей Дубакин подписал новый контракт с «Амуром»
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Нападающий Сергей Дубакин подписал новый контракт с «Амуром». Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, соглашение носит двусторонний характер и будет действовать один сезон.

«Очень рад остаться в Хабаровске. Мне нравится город, здесь великолепные болельщики, я чувствую себя как дома. Для меня это вызов, ведь нужно доказать самому себе и вернуться на тот уровень, когда я провёл свой первый сезон в «Амуре». Очень интересно поработать с новым тренерским штабом. С нетерпением жду нового сезона. Мне лично и команде в целом есть, что доказывать», — цитирует Дубакина пресс-служба клуба.

Сергей Дубакин свой лучший сезон в КХЛ провёл в «Амуре». В регулярном чемпионате-2022/2023 нападающий набрал 29 очков в 57 матчах, став вторым бомбардиром команды. Будущий сезон станет третьим для нападающего в Хабаровске.

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