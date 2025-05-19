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«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Павлом Гоголевым

«Сибирь» заключила новый контракт с нападающим Павлом Гоголевым
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Хоккейный клуб «Сибирь» заключил новый контракт с 25-летним нападающим Павлом Гоголевым. Как сообщает пресс-служба новосибирского клуба, срок нового соглашения — один год.

В прошлом сезоне Павел провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, набрав 12 (7+5) очков — забросил семь шайб и отдал пять результативных передач. К этим играм нападающий добавил пять матчей в плей-офф, в которых забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В КХЛ Павел выступает только за «Сибирь» — на данный момент у игрока 105 игр в лиге, 12 заброшенных шайб и 12 голевых передач. «Сибирь» завершила сезона поражением от «Салавата Юлаева» в первом раунде плей-офф КХЛ.

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