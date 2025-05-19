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23-летний воспитанник московского «Динамо» скончался в результате несчастного случая

23-летний воспитанник московского «Динамо» скончался в результате несчастного случая
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Ранним утром 18 мая в результате несчастного случая в возрасте 23 лет ушёл из жизни бывший динамовский хоккеист Олег Гофман.

Защитник 2001 года рождения является воспитанником московского «Динамо» и долгое время выступал в системе клуба. В составе молодёжной команды бело-голубых провёл 166 игр и в 2021-м году стал обладателем Кубка Харламова. Кроме того, на его счету числится 25 игр за команду ВХЛ.

Гофман выступал за тульский АКМ, красноярский «Сокол», казахстанские клубы «Сарыарка» и «Бейбарыс».

Прощание с хоккеистом состоится завтра, 20 мая, в 13:00 на Колычевском кладбище. Хоккейный клуб «Динамо» Москва выразил глубочайшие соболезнования родным и близким Олега.

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