Михаил Бирюков покинул пост спортивного директора «Динамо» Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба клуба.

Михаил Бирюков занял пост спортивного директора клуба перед началом сезона-2024/2025 и вместе с командой по итогам чемпионата завоевал бронзовые медали.

После завершения игровой карьеры в разное время Бирюков занимал должности генерального и спортивного директора, а также главного тренера в воронежском «Буране». В сезоне-2023/2024 Бирюков занимал пост генерального менеджера пензенского «Дизеля».

Напомним, петербургское «Динамо» завершило сезон-2024/2025, вылетев в полуфинале Кубка Петрова. Они проиграли «Торпедо-Горький» со счётом 3-4 в серии.