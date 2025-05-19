«Адмирал» продлил контракт с защитником Либором Шулаком. Как сообщает пресс-служба дальневосточного клуба, новое соглашение рассчитано сроком на два сезона.

В прошлом сезоне защитник вплотную приблизился к своим лучшим показателям в карьере в КХЛ. Шулак набрал 35 очков, забросив девять шайб и отдав 26 голевых передач. Ещё пять очков (2+3) чех добавил в плей-офф, где сыграл все шесть матчей. Шулак стал самым «полезным» игроком команды: его показатель полезности — «+23» — 12-е место в Лиге. Также он лидирует по количеству блокированных бросков и бросков по воротам соперника.

В прошедшем сезоне Либор Шулак стал первым защитником в истории «Адмирала», набравшим 100 очков за клуб.