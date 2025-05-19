В «Адмирале» оценили подписание нового контракта с лидером обороны Шулаком

Спортивный директор ХК «Адмирал» Павел Житков оценил продление контракта с защитником Либором Шулаком. Новое соглашение с чешским игроком обороны рассчитано сроком на два года.

«Продление контракта с Шулаком — это часть нашей стратегии по сохранению стабильного и конкурентоспособного состава. Либор — надёжный и проверенный игрок, соответствующий всем нашим требованиям. Контракт на два года — это показатель доверия с обеих сторон», — цитирует Житкова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне защитник вплотную приблизился к своим лучшим показателям в карьере в КХЛ. Шулак набрал 35 очков, забросив девять шайб и отдав 26 голевых передач. Ещё пять очков (2+3) чех добавил в плей-офф, где сыграл все шесть матчей.