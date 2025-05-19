В ЦСКА поделились информацией о будущем Максима Мамина в клубе

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов прокомментировал информацию в СМИ о переходе нападающего Максима Мамина в «Ак Барс».

«По поводу перехода в «Ак Барс» вам только сам Мамин может подтвердить, у него действующий контракт до 31 мая. На данный момент продления контракта с Максимом Маминым нет», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги форвард провёл за ЦСКА 61 матч в регулярном чемпионате, в которых забросил 13 шайб и сделал столько же результативных передач. В плей-офф Кубка Гагарина он сыграл в шести матчах, но не отметился голевыми действиями. Всего за ЦСКА Мамин в 547 играх забросил 111 шайб и сделал 134 результативные передачи.