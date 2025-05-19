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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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«Кого я только не видел кандидатом в прессе». Есмантович — о новом главном тренере ЦСКА

«Кого я только не видел кандидатом в прессе». Есмантович — о новом главном тренере ЦСКА
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможных кандидатах на пост главного тренера армейского клуба.

«Во-первых, хочется остудить пыл по поводу кандидатов на пост главного тренера ЦСКА, потому что кого я только уже там не видел. Я уже слышал и оо Гончаре, и о Ларионове, и этот, и тот. У меня вопрос к журналистам: зачем вы пишете, если есть официальные лица, к которым вы можете прийти и задать вопрос? Мы сделаем заявление.

Сделаю отступление: мне понравилось заявление Александра Кожевникова по поводу игры «Локомотив» — «Трактор». Он пишет, что некоторые корреспонденты настолько впереди планеты всей, бегут впереди из-за заголовков, чтобы сорвать аплодисменты. На сегодняшний момент ЦСКА не ведёт переговоров ни с одним главным тренером до окончания чемпионата России и Кубка Гагарина. Ни с одним кандидатом мы не ведём переговоры, укажите это в прессе. Спросите у клуба напрямую, как это делается с нормальными людьми, которые занимаются прессой», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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