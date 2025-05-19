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Президент ЦСКА Есмантович: вектора никакого нет, есть задача побеждать

Президент ЦСКА Есмантович: вектора никакого нет, есть задача побеждать
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о возможном «векторе» на формирование состава из молодых игроков в следующем сезоне.

«Ребят, вектора никакого нет. Слово «вектор» исключено в спортивной составляющей, он один: побеждать. Это и есть вектор. У нас Саша Попов два года назад, что ли, не должен был выступать, когда мы выигрывали кубок? Есть задача у клуба, это самый главный вектор. Вопрос о том, кто будет побеждать, — к ребятам, которые пробьются в основную команду. Будут заявлять о себе ярко, чтобы мы эти победы ковали. Будет это 16-летний мальчик или 40-летний, — не играет роли», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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