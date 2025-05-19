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В ЦСКА рассказали о плане подготовки на следующий сезон

В ЦСКА рассказали о плане подготовки на следующий сезон
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов рассказал о плане подготовки на следующий сезон.

«Первая команда по регламенту собирается 1 августа, едем в Минск на сборы, потом Кубок Мэра. В целом стандартная программа, которую мы из года в год делаем», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

ЦСКА завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2024/2025 на пятом месте в таблице Западной конференции, на две строчки выше, чем в прошлом году. В плей-офф армейский клуб в первом раунде уступил минскому «Динамо» в серии из шести матчей. Сезон КХЛ — 2025/2026 — 18-й розыгрыш Континентальной хоккейной лиги начнётся 5 сентября 2025 года.

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