ЦСКА поделился информацией о состоянии травмированных Полтапова и Абрамова

Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов поделился информацией о состоянии травмированных нападающих Прохора Полтапова и Виталия Абрамова.

«Да, Полтапов получил травму, добирался на перекладных до Москвы. Провели обследование, ничего сложного, лечится консервативно, три недели — и будет здоров.

Что касается Абрамова, Виталий провёл все обследования, восстанавливается по графику, к началу сезона тоже будет готов», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В последний раз Абрамов играл в регулярном сезоне КХЛ во встрече со «Спартаком» (4:2) 13 января. Всего в КХЛ на счету Виталия Абрамова 115 (61+54) очков в 253 матчах.