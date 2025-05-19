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ЦСКА поделился информацией о состоянии травмированных Полтапова и Абрамова

ЦСКА поделился информацией о состоянии травмированных Полтапова и Абрамова
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов поделился информацией о состоянии травмированных нападающих Прохора Полтапова и Виталия Абрамова.

«Да, Полтапов получил травму, добирался на перекладных до Москвы. Провели обследование, ничего сложного, лечится консервативно, три недели — и будет здоров.

Что касается Абрамова, Виталий провёл все обследования, восстанавливается по графику, к началу сезона тоже будет готов», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

В последний раз Абрамов играл в регулярном сезоне КХЛ во встрече со «Спартаком» (4:2) 13 января. Всего в КХЛ на счету Виталия Абрамова 115 (61+54) очков в 253 матчах.

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