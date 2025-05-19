Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ХК ЦСКА Есмантович поделился информацией о положении Сергея Фёдорова в клубе

Президент ХК ЦСКА Есмантович поделился информацией о положении Сергея Фёдорова в клубе
Аудио-версия:
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился информацией о положении Сергея Фёдорова в клубе. Ранее Фёдоров три сезона был главным тренером команды, с которой выиграл два Кубка Гагарина.

«Сергей Фёдоров — член наблюдательного совета. Как вы знаете, недавно он принял участие в гала-матче в Сочи. Там у него взяли интервью, он сказал прямым текстом, что продолжать тренерскую карьеру не собирается. Сергей Викторович никем не числится, у него нет должностных обязанностей в клубе. Он помогает нам в разного рода вопросах: хоккейных и бытовых.

Сегодня он является помощником руководителя компании «Роснефть» и членом наблюдательного совета. Он всё время с нами, он помогает, приезжает, подсказывает, даёт советы нашей молодёжи. Живёт общественной жизнью хоккейной команды», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
В ЦСКА решили «слить» и следующий сезон? Что означает отставка Воробьёва и его штаба
В ЦСКА решили «слить» и следующий сезон? Что означает отставка Воробьёва и его штаба
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android