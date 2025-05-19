Президент ХК ЦСКА Есмантович поделился информацией о положении Сергея Фёдорова в клубе

Президент ЦСКА Игорь Есмантович поделился информацией о положении Сергея Фёдорова в клубе. Ранее Фёдоров три сезона был главным тренером команды, с которой выиграл два Кубка Гагарина.

«Сергей Фёдоров — член наблюдательного совета. Как вы знаете, недавно он принял участие в гала-матче в Сочи. Там у него взяли интервью, он сказал прямым текстом, что продолжать тренерскую карьеру не собирается. Сергей Викторович никем не числится, у него нет должностных обязанностей в клубе. Он помогает нам в разного рода вопросах: хоккейных и бытовых.

Сегодня он является помощником руководителя компании «Роснефть» и членом наблюдательного совета. Он всё время с нами, он помогает, приезжает, подсказывает, даёт советы нашей молодёжи. Живёт общественной жизнью хоккейной команды», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.