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«Какое-то недоразумение». Есмантович — о пойманных на допинге Каменеве и Седове

«Какое-то недоразумение». Есмантович — о пойманных на допинге Каменеве и Седове
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался об игроках армейской команды, пойманных на допинге, — Владиславе Каменеве и Никите Седове.

«У нас идёт взаимодействие спортивного директора с юристами наших ребят. Мы провели ряд внутренних разбирательств, касающихся того, как это произошло. Сейчас идёт внутренняя проверка, пытаемся разобраться, как попало это в организм. Как идёт дело в «РУСАДА», нам, конечно, неизвестно — это дело ребят и юристов.
Хочу сказать, что клуб открыт для ребят и прессы в рамках этого разбирательства. Когда будет принято решение, мы с ними соберём пресс-конференцию, если это будет возможно.

В этой ситуации мы с ребятами в одной лодке, все вопросы, сведения, которые просят их адвокаты, мы помогаем, чем можем. Мы не закрыты. Для нас это невозможная ситуация. На спортивном языке мельдоний — какое-то недоразумение. Не могу сказать лишнего, потому что существует юридический статус отношений клуба, хоккеиста и «РУСАДА». Мы стараемся все вместе разобраться», — передаёт слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

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