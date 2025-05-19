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В «Амуре» назвали минимальную цель на следующий сезон КХЛ

В «Амуре» назвали минимальную цель на следующий сезон КХЛ
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Генеральный менеджер ХК «Амур» Олег Филимонов оценил прошедший сезон как один из худших в истории клуба и сообщил, что команда планирует выйти в плей-офф в следующем сезоне КХЛ.

«Прошедший сезон был одним из самых неудачных в истории клуба. После того как позапрошлой весной мы удивили лигу, ряд лидеров получили серьёзные контракты, и в раздевалке нарушился баланс: не хватило коллективной дисциплины и сплочённости. Как следствие, просели все три линии: вратарская, оборона и нападение. Наша минимальная цель сейчас — вернуться в плей‑офф, а дальше — смотреть по ситуации», — цитирует Филимонова пресс-служба клуба.

«Амур» завершил регулярный сезон-2024/2025 на предпоследнем месте в сводной таблице КХЛ.

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