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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Кожевников: летом с судейством в КХЛ надо будет что-то делать

Кожевников: летом с судейством в КХЛ надо будет что-то делать
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о судействе финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Трактором».

«Устал говорить о судействе, но эпизоды со Светлаковым и Робинсоном – откровенные ляпы. Была бы рядом с точкой столкновения Шалунова и Робинсона шайба – я бы молчал. Ну а фол со Светлаковым, которого привезли на борт, вообще очевидный. В третьем матче арбитры попытались уравнять ситуацию – капитан «Локомотива» Елесин после удара клюшкой был весь в крови, однако никаких «два плюс два» не дали. Но это не уравнивание: Елесин – в строю, а лидеры «Трактора» – в лазарете.

Сейчас уже поздно ругаться. Но летом с судейством в КХЛ надо будет что-то делать. Вы почему молчите и не говорите, что у нас придумали безумные правила? Когда выносят Светлакова или Елесина – ноль внимания, когда Сафин удерживает шайбу под рукой не на секунду, а на секунду и две десятые – тут же две минуты штрафа. По сути, решившие исход третьей игры. Крючкотворство, не имеющее никакого отношения к хоккею! От посторонних людей, не понимающих суть хоккея", – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.ru.

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