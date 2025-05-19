Брэд Маршан обогнал Александра Овечкина в списке бомбардиров плей-офф НХЛ
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Канадский форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан набрал 3 (1+2) очка в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли c «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 4-3) и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в плей-офф среди действующих хоккеистов.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15 0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18 0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39 1:3 Доми (Макманн) – 42:07 1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54 1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24 1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57
В активе канадского нападающего стало 150 (59+91) очков в 169 матчах в плей-офф НХЛ. Маршан опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (147 очков).
Третье место по очкам в плей-офф среди действующих игроков занимает Никита Кучеров (171 очко в 152 матчах), вторую — Евгений Малкин (180 очков в 177 матчах), первую — Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах).
Лидером по очкам в плей-офф в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (382 очка в 208 матчах).
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