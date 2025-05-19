Брэд Маршан обогнал Александра Овечкина в списке бомбардиров плей-офф НХЛ

Канадский форвард «Флориды Пантерз» Брэд Маршан набрал 3 (1+2) очка в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли c «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1, 4-3) и вышел на четвёртое место в списке лучших бомбардиров в плей-офф среди действующих хоккеистов.

В активе канадского нападающего стало 150 (59+91) очков в 169 матчах в плей-офф НХЛ. Маршан опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (147 очков).

Третье место по очкам в плей-офф среди действующих игроков занимает Никита Кучеров (171 очко в 152 матчах), вторую — Евгений Малкин (180 очков в 177 матчах), первую — Сидни Кросби (201 очко в 180 матчах).

Лидером по очкам в плей-офф в истории НХЛ является Уэйн Гретцки (382 очка в 208 матчах).