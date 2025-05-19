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Легенда «Спартака» отреагировал на слова Крикунова о финском хоккее молодёжки в финале МХЛ

Легенда «Спартака» отреагировал на слова Крикунова о финском хоккее молодёжки в финале МХЛ
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Легендарный нападающий и бывший тренер «Спартака» Виктор Пачкалин отреагировал на слова Владимира Крикунова о финском хоккее молодёжки в финале МХЛ.

«Во-первых, я прочитал слова Крикунова, что «Спартак» играл в финский хоккей. Но я скажу, что никакого финского хоккея не видел. Это раз. Во-вторых, я видел у нас, у «Спартака», хорошо подготовленную команду. Парни вышли на лёд и отдавали все силы, самоотдача была сумасшедшая. Шайбу ловили на себя ребята!

Я думаю, что тренерский штаб хорошо поработал. Сейчас же не секрет, все матчи есть на видео. Конечно, сейчас же они просматриваются в каждой команде. Я думаю, что тренеры «Спартака» разобрали всю игру СКА, потом позвали команду, дали указания парням, какой пятёрке как играть. Ребята вышли, отработали с самоотдачей — и начали побеждать. Вот вроде бы несколько слов, но сколько труда в эти победы было вложено! Это моё мнение.

Я видел два матча в Москве — с таким интересом смотрел! Просто прекрасно было, настроение хорошее после этого. Всё закончилось так, как мы хотели. Команда доказала, что она сильная, хорошая, что есть лидеры. Ждём завтрашнего матча, ждём победы!» — сказал Пачкалин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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