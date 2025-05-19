Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Салавата» Василевский: хочу многое сказать про судейство, но нет лишних 300 тыс.

Защитник «Салавата» Василевский: хочу многое сказать про судейство, но нет лишних 300 тыс.
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» и незасчитанном голе нападающего уфимской команды Александра Хмелевски в третьем матче серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

– Возвращаясь к серии с «Локомотивом». Незасчитанный гол Хмелевски в третьей игре стал ключевым моментом серии?
– Трудно сказать. Если бы засчитали, всё могло бы пойти по-другому, игра могла перейти в овертайм. Никто не знает, что было бы. Судьи решили не засчитывать — им виднее. Я хочу многое сказать про судейство, но 300 тыс. у меня лишних нет, — приводит слова Василевского «ВсеПроСпорт».

Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой.

Материалы по теме
Фото
Защитник «Салавата Юлаева» Василевский показал фотографию после операции на плече
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android