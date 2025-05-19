Защитник «Салавата» Василевский: хочу многое сказать про судейство, но нет лишних 300 тыс.

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский высказался о серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» и незасчитанном голе нападающего уфимской команды Александра Хмелевски в третьем матче серии.

– Возвращаясь к серии с «Локомотивом». Незасчитанный гол Хмелевски в третьей игре стал ключевым моментом серии?

– Трудно сказать. Если бы засчитали, всё могло бы пойти по-другому, игра могла перейти в овертайм. Никто не знает, что было бы. Судьи решили не засчитывать — им виднее. Я хочу многое сказать про судейство, но 300 тыс. у меня лишних нет, — приводит слова Василевского «ВсеПроСпорт».

Напомним, за две с половиной минуты до конца третьего периода уфимский клуб сумел сравнять счёт, но арбитры встречи отменили взятие ворот «Локомотива», так как форвард «Салавата Юлаева» Денис Ян нарушил правила на пятаке, сыграв высоко поднятой клюшкой.