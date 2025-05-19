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Форвард «Флориды» Лунделль: Бобровский — стена. Это наш парень, которому мы доверяем

Форвард «Флориды» Лунделль: Бобровский — стена. Это наш парень, которому мы доверяем
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Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль после победы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) высказался о российском голкипере «пантер» Сергее Бобровском.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
19 мая 2025, понедельник. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Джонс (Родригес, Барков) – 23:15     0:2 Лунделль (Луостаринен, Маршан) – 27:18     0:3 Гаджович (Грир, Джонс) – 29:39     1:3 Доми (Макманн) – 42:07     1:4 Луостаринен (Маршан) – 42:54     1:5 Райнхарт (Барков) – 49:24     1:6 Маршан (Луостаринен) – 56:57    

«Мы не сомневаемся в Бобровском. Он делает свою работу и прекрасно с ней справляется. Он — стена. Это наш парень, которому мы доверяем, нам нравится играть с ним. Разумеется, мы стараемся максимально облегчить ему задачу, но сегодня он сделал несколько важных сейвов, чтобы удержать нас в игре в первом периоде», — приводит слова Лунделля официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одержала победу в серии со счётом 4-3 и, таким образом, вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

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