Форвард «Флориды» Лунделль: Бобровский — стена. Это наш парень, которому мы доверяем

Нападающий «Флориды Пантерз» Антон Лунделль после победы в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:1) высказался о российском голкипере «пантер» Сергее Бобровском.

«Мы не сомневаемся в Бобровском. Он делает свою работу и прекрасно с ней справляется. Он — стена. Это наш парень, которому мы доверяем, нам нравится играть с ним. Разумеется, мы стараемся максимально облегчить ему задачу, но сегодня он сделал несколько важных сейвов, чтобы удержать нас в игре в первом периоде», — приводит слова Лунделля официальный сайт НХЛ.

«Флорида» одержала победу в серии со счётом 4-3 и, таким образом, вышла в полуфинал Кубка Стэнли, где сыграет с «Каролиной Харрикейнз».