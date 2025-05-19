«Ерунду говорит Крикунов». Майоров отреагировал на критику игры «Спартака» в финале МХЛ

Двукратный олимпийский чемпион и легенда «Спартака» Борис Майоров отреагировал на критику игры красно-белых в финале МХЛ со стороны заслуженного тренера России Владимира Крикунова.

— Ерунду говорит Крикунов. У каждого тренера своё мнение, и каждый строит игру своей команды так, как, по его мнению, будет лучше. Безусловно, каждый тренер оценивает свой состав и учитывает его силу, его возможности. Развитие хоккеиста-то зависит не от того, по какой системе играет команда. Он же развивается не в игре, а в тренировке! А вот когда начинается матч, тренер выбирает и тактику, и стратегию. Для чего он это делает? Он это делает для того, чтобы добиться положительного результата.

Для того чтобы определить, как Барков работает там, придите на тренировку, посмотрите, что он делает, какая у него тренировка — развивает она игроков или не развивает. Поэтому я отметаю все эти заявления, что он не развивает молодых игроков и так далее. Игра и тренировка — это совершенно разные вещи, и там ставятся разные задачи. Игра — это всегда достижение определённого результата. А тренировка — да, она развивает хоккеиста, помогает ему проявлять своё мастерство. Но когда парень выходит на официальный матч, то будь добр с тактической точки зрения играть так, как сказал тренер.

Помню 2014 год, я был на Олимпиаде в Сочи, работал там как раз от начала и до конца. Мы в четвертьфинале проиграли финнам. Что осталось у вас в памяти? Лично у вас.

— Главное, что осталось в памяти, — это разочарование наших хоккеистов.

— И результат! Результат остался. А финны играли так, как они считали необходимым.

Скажите, а Олимпийские игры 2022 года? Мы в финале тоже финнам проиграли. Кто помнит, как играла наша команда? Кто помнит, развивались наши игроки или не развивались? Помнится только результат. 1:2 мы им проиграли.

Я, в своё время будучи тренером, нормальные тренировки проводил, старался развивать игроков. При мне, допустим, тот же Виталий Прохоров вырос — просто на моих руках! Но я строил игры своих в зависимости от того, какой соперник. В большинстве случаев я с ЦСКА играл от обороны. Потому что, если я буду играть с ЦСКА на встречных курсах, ну где я буду?! Там две такие тройки были! Балдерис — Жлуктов — Капустин и Макаров — Ларионов — Крутов. Ну где я буду, если на встречных курсах буду играть?! Мне же результат нужен! Хоккеист развивается в тренировке, а не в игре. Игра — это достижение определённого результата, на который команду настраивает тренер, и он определяет тактику, — сказал Майоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.