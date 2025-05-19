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«Трактор» — «Локомотив»: ярославский клуб после первого периода выигрывает со счётом 1:0

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». Счёт в серии — 2-1 в пользу «Локомотива». После первого периода счёт 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Счёт открыл Максим Берёзкин на 14-й минуте матча с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.