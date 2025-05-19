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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Форвард «Локомотива» Максим Шалунов набрал 400-е очко в КХЛ

Форвард «Локомотива» Максим Шалунов набрал 400-е очко в КХЛ
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт первый перерыв, счёт — 1:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)    

На 14-й минуте матча нападающий «Локомотива» Максим Шалунов отметился результативной передачей и, таким образом, набрал своё 400-е очко в рамках Континентальной хоккейной лиги. Всего на счету нападающего 214 шайб и 186 результативных передач.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

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