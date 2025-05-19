Никита Щитов оценил сезон бронзового призёра КХЛ «Салавата Юлаева»

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов высказался о бронзовом призёре Континентальной хоккейной лиги «Салавате Юлаеве».

«Замечательный результат у них, с учётом того, что не все легионеры могли выступать, и такой результат, как бронзовые медали, – это здорово. Это говорит нам о том, что тренерский штаб смог так замотивировать ребят, объединить их, а капитан достойно помог команде и сплотил коллектив», – приводит слова Щитова Vprognoze.

Напомним, «Салават Юлаев» уступил в пятом матче 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Локомотиву» со счётом 2:4. Серия закончилась с общим счётом 4-1 в пользу ярославцев.