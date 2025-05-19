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Трактор — Локомотив. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин присутствует на матче «Трактор» — «Локомотив»

Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин присутствует на матче «Трактор» — «Локомотив»
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт второй перерыв, счёт — 1:0 в пользу гостей.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
3-й период
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)    

На этой встрече присутствует российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин, являющийся воспитанником хоккейной школы «Трактор». Дебютировал в КХЛ хоккеист также в составе челябинской команды, вместе с которой становился серебряным призёром чемпионата КХЛ сезона-2012/2013. Валерия в рядах болельщиков на арене показали на медиакубе.

«Локомотив» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025 одержал победы над «Торпедо» (4-0), «Авангардом» (4-3) и «Салаватом Юлаевым» (4-1). Челябинский «Трактор» по ходу розыгрыша плей-офф КХЛ одолел владивостокский «Адмирал» (4-2), минское «Динамо» (4-1) и московское «Динамо» (4-1).

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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