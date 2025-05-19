Защитник «СКА-1946» Кол ответил на вопрос о влиянии Романа Ротенберга на команду

Защитник «СКА-1946» Тимур Кол высказался о том, что главный тренер СКА Роман Ротенберг присутствует на всех матчах финальной серии Кубка Харламова с МХК «Спартак» (1-3).

– Роман Ротенберг активно следит за этой серией, присутствует на всех матчах. Серьёзно ли он сейчас вовлечён в жизнь команды? Или он выступает в роли наблюдателя?

– Я не думаю, что сейчас корректно говорить о том, что у нас происходит в раздевалке, кто нам что говорит. Пусть это останется в тайне.

– Но поддержка от Ротенберга присутствует?

– Нас поддерживает вся система СКА, – приводит слова Кола «Спорт день за днём».

«СКА-1946» проигрывает МХК «Спартак» со счётом 1-3 в финальной серии Кубка Харламова. Следующий матч серии до четырёх побед пройдёт 20 мая в Москве.