Форвард «Локомотива» Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема Фукале
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В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5) 0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5) 1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5) 1:3 Алексеев – 59:40 (en)
На 47-й минуте матча форвард «Локомотива» Илья Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Трактора» Зака Фукале и удвоил преимущество ярославской команды.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
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