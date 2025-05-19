Форвард «Локомотива» Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема Фукале

В эти минуты в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду ярославский «Локомотив». На момент написания новости идёт третий период, счёт — 2:0 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 47-й минуте матча форвард «Локомотива» Илья Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Трактора» Зака Фукале и удвоил преимущество ярославской команды.

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