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Трактор — Локомотив, результат матча 19 мая 2025, счет 1:3, плей-офф КХЛ 2024-2025

«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в шаге от победы в финале Кубка Гагарина
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В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 4-й матч
19 мая 2025, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Шалунов, Каюмов) – 13:06 (5x5)     0:2 Николаев (Красковский) – 47:02 (5x5)     1:2 Ткачёв (Робинсон) – 57:17 (6x5)     1:3 Алексеев – 59:40 (en)    

Счёт открыл Максим Берёзкин на 14-й минуте матча с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова. На 47-й минуте Илья Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Трактора» Зака Фукале и удвоил преимущество ярославцев.

На 58-й минуте Владимир Ткачёв сократил отставание челябинской команды с передачи Чарльза Робинсона. В концовке встречи Денис Алексеев отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт ва встрече — 1:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.

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