Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в шаге от победы в финале Кубка Гагарина

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:1 и повели в серии — 3-1.

Счёт открыл Максим Берёзкин на 14-й минуте матча с передач Максима Шалунова и Артура Каюмова. На 47-й минуте Илья Николаев забил курьёзный гол с острого угла рикошетом от шлема голкипера «Трактора» Зака Фукале и удвоил преимущество ярославцев.

На 58-й минуте Владимир Ткачёв сократил отставание челябинской команды с передачи Чарльза Робинсона. В концовке встречи Денис Алексеев отправил шайбу в пустые ворота и установил окончательный счёт ва встрече — 1:3.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

21 мая серия вернётся в Ярославль. При необходимости следующие игры серии пройдут 23 и 25 мая.