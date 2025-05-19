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Германия — Чехия, результат матча 19 мая 2025, счет 0:5, ЧМ по хоккею 2025

Чехия всухую разгромила сборную Германии в матче чемпионата мира — 2025
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Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 5:0.

ЧМ-2025 . Группа B
19 мая 2025, понедельник. 17:20 МСК
Германия
Окончен
0 : 5
Чехия
0:1 Пастрняк (Нечас, Червенка) – 05:51 (pp)     0:2 Седлак (Пастрняк, Червенка) – 26:43     0:3 Флек (Воженилек, Крейчик) – 29:07     0:4 Лауко – 40:43 (sh)     0:5 Флек (Нечас, Гронек) – 56:40    

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Якуб Флек (дважды) и Якуб Лауко.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион. Действующим чемпионом является сборная Чехии.

Календарь ЧМ-2025
Турнирная таблица ЧМ-2025
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