Чехия всухую разгромила сборную Германии в матче чемпионата мира — 2025

Завершился матч группового этапа чемпионата мира — 2025, в котором встречались сборные Германии и Чехии. Команды играли на стадионе «Йюске Банк Боксен» в Хернинге (Дания). Победу одержали чешские хоккеисты со счётом 5:0.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Давид Пастрняк, Лукаш Седлак, Якуб Флек (дважды) и Якуб Лауко.

На групповом этапе чемпионата мира по хоккею — 2025 выступят 16 сборных, разделённых на две группы по восемь участников. Первые четыре сборные в группах выйдут в 1/4 финала, команды, занявшие восьмые места, покинут элитный дивизион. Действующим чемпионом является сборная Чехии.